«Дармштадт» вернулся в Бундеслигу через шесть лет после вылета

«Дармштадт 98» гарантировал себе участие в немецкой Бундеслиге на будущий сезон через шесть лет после вылета из элиты.

Команда Торстена Либеркнехта гарантировала себе путёвку в высший дивизион благодаря победе в матче 33-го тура второй Бундеслиги с «Магдебургом», который завершился со счётом 1:0. «Дармштадт» набрал 67 очков в 33 матчах и продолжил возглавлять турнирную таблицу. Отрыв от «Гамбурга», который занимает третье место, составил семь очков. По регламенту турнира прямое повышение в классе получают две лучшие команды первенства.

«Дармштадт» покинул Бундеслигу по итогам сезона-2016/2017, заняв тогда последнее место с 25 очками. За всю историю этот клуб провёл в высшей лиге Германии три сезона.