«Дармштадт» вернулся в Бундеслигу через шесть лет после вылета
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«Дармштадт 98» гарантировал себе участие в немецкой Бундеслиге на будущий сезон через шесть лет после вылета из элиты.
Команда Торстена Либеркнехта гарантировала себе путёвку в высший дивизион благодаря победе в матче 33-го тура второй Бундеслиги с «Магдебургом», который завершился со счётом 1:0. «Дармштадт» набрал 67 очков в 33 матчах и продолжил возглавлять турнирную таблицу. Отрыв от «Гамбурга», который занимает третье место, составил семь очков. По регламенту турнира прямое повышение в классе получают две лучшие команды первенства.
«Дармштадт» покинул Бундеслигу по итогам сезона-2016/2017, заняв тогда последнее место с 25 очками. За всю историю этот клуб провёл в высшей лиге Германии три сезона.
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