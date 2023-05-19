«Фрайбург» дома взял верх над «Вольфсбургом» в матче 33-го тура Бундеслиги

Завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Фрайбург» на своём поле встречался с «Вольфсбургом». Игра проходила на стадионе «Европа-парк-Штадион» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Результат был сделан за четыре минуты на завершающей стадии матча. На 71-й минуте передачу Роланда Шаллаи сделал голевой Кристиан Гюнтер, а на 75-й пасом всё того же Шаллаи воспользовался Нильс Петерсен.

«Фрайбург» продолжает вести борьбу за попадание в Лигу чемпионов, занимая пятое место в таблице. В активе команды 59 очков в 33 играх. От «Униона», который проведёт свой матч 33-го тура в субботу, 20 мая, «Фрайбург» отстаёт только по дополнительным показателям. «Вольфсбург» остался на шестом месте (49) и в воскресенье, 21 мая, «волков» в таблице может обойти «Байер» (48).