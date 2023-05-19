Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фрайбург» дома взял верх над «Вольфсбургом» в матче 33-го тура Бундеслиги

«Фрайбург» дома взял верх над «Вольфсбургом» в матче 33-го тура Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Фрайбург» на своём поле встречался с «Вольфсбургом». Игра проходила на стадионе «Европа-парк-Штадион» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Результат был сделан за четыре минуты на завершающей стадии матча. На 71-й минуте передачу Роланда Шаллаи сделал голевой Кристиан Гюнтер, а на 75-й пасом всё того же Шаллаи воспользовался Нильс Петерсен.

«Фрайбург» продолжает вести борьбу за попадание в Лигу чемпионов, занимая пятое место в таблице. В активе команды 59 очков в 33 играх. От «Униона», который проведёт свой матч 33-го тура в субботу, 20 мая, «Фрайбург» отстаёт только по дополнительным показателям. «Вольфсбург» остался на шестом месте (49) и в воскресенье, 21 мая, «волков» в таблице может обойти «Байер» (48).

Германия - Бундеслига. 33-й тур
19 мая 2023, пятница. 21:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Гюнтер – 71'   2:0 Петерсен – 75'
Удаления: Хефлер – 90+3' / нет
Материалы по теме
«Бавария» забила шесть мячей «Шальке», «Унион» обыграл «Фрайбург»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023