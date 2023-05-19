«Лион» одержал волевую победу в матче с «Монако»

Завершился матч 36-го тура французской Лиги 1, в котором «Лион» на своём поле принимал «Монако». Игра проходила в Лионе на стадионе «Групама» и завершилась со счётом 3:1.

Уже на второй минуте матча гости заработали право на пенальти, который реализовал Виссам Бен-Йеддер. Это самый быстрый пенальти, забитый в Лиге 1, с сезона-2006/2007. Хозяев не смутил неудачный старт, и в ответ «Лион» забил трижды. Перед перерывом счёт сравнял Александр Ляказетт, а во втором тайме отличились Максанс Какере и Райан Шерки.

Александр Головин вышел с первых минут и был заменён на 71-й минуте. Российский полузащитник не отметился результативными действиями, но получил предупреждение за грубый фол на Николасе Тальяфико.

«Лион», занимающий седьмое место в таблице Лиги 1, набрал 59 очков в 36 матчах и вплотную приблизился к «Ренну», который свой матч 36-го тура проведёт в воскресенье, 21 мая с «Аяччо». «Монако» потерял шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов. Команда Филиппа Клемана набрала 65 очков, и отставание от первой тройки составило восемь очков за два тура до конца. Лидирует в чемпионате Франции «ПСЖ» (81).