Ярошик — об Игнашевиче: он был большим футболистом, у него огромный опыт

Бывший футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик высказался о главном тренере калининградской «Балтики» Сергее Игнашевиче.
«Игнашевич изначально не выбрал большой клуб, но зато вывел «Балтику» в РПЛ. Поздравляю его с этим успехом. Посмотрим, как они себя дальше проявят. Игнашевич был большим футболистом, у него огромный опыт, но тренерская работа отличается от игровой карьеры. Все думают, что бывшие большие игроки легко станут сильными тренерами, но это не легко.
Я следил за результатами его «Балтики». На сборах в Турции я встретил одного из членов их команды, они смотрели наш матч. Я знал, что Игнашевич их тренирует, но к сожалению, мы не увиделись и не пообщались. Надеюсь, увижусь с ним ещё.
Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, если он останется с командой. В будущем Сергей может сделать шаг вперёд в тренерской карьере и продолжить развитие. Мне кажется, что у нашего сильного поколения есть шанс стать хорошими тренерами», — приводит слова Ярошика Metaratings.
«Балтика» досрочно обеспечила себе место в топ-2 по итогам сезона Первой лиги и выход в Российскую Премьер-Лигу. В последний раз калининградский клуб играл в высшем дивизионе чемпионата России в 1998 году.
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