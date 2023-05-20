Артета — о контракте Салиба: наши намерения совпадают, надеюсь, мы найдём решение
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о продлении контракта защитника Вильяма Салиба.
«Контракт Салиба? Мы ведём переговоры, мы пытаемся сохранить наши таланты в клубе. Наши намерения совпадают, и, надеюсь, мы найдём правильное решение», — приводит слова Артеты Sky Sports.
Действующий контракт 22-летнего французского защитника с лондонским клубом истекает летом 2024 года.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Вильям Салиба сыграл в 27 матчах в составе «Арсенала», забил в них два мяча и отдал одну голевую передачу.
В марте 2023 года защитник повредил спину в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы со «Спортингом» (1:1) и с тех пор не принимал участие в матчах, ожидается, что в текущем сезоне он больше не сыграет.
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