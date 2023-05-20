Министр спорта Италии – о штрафе «Ювентуса»: надо отобрать у них стадион

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти прокомментировал выдвижение новых обвинений против «Ювентуса», который могут лишить очков в таблице Серии А за махинации с зарплатами.

«С чисто экономической точки зрения, если «Ювентус» сдал ложный отчёт, почему я должен снимать с них очки? Если бы я рассуждал так же, как налоговая или полиция, я бы конфисковал их стадион, раз они единственная команда, которая построила собственный стадион. Я бы нанёс им экономический ущерб. Всю систему спортивного правосудия нужно немного переосмыслить, иначе получится бардак.

Мы начали реформу спортивной юстиции. Мы верили, что спортивная система сможет сама себя регулировать, но это сложно. Понятно, что система, задуманная в 1960-х годах, уже не может работать. Должен соблюдаться нейтралитет, невозможно, чтобы спортивные судьи избирались теми же людьми, которые заседают в федерациях. Необходимо приложить коллективные усилия, чтобы восстановить некоторую справедливость», – цитирует Джорджетти Football-italia со ссылкой на Sports Mediaset.

Напомним, «Ювентус» вовлечён в многочисленные судебные процессы на заключительных этапах сезона. Клуб обвиняется в фальсификации доходов от прироста капитала и махинациях с заработной платой игроков с целью сокрытия доходов в сезонах-2019/2020 и 2020/2021.