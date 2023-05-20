Василенко: если из состава «Зенита» убрать легионеров, то команды в РПЛ уравняются

Главный тренер «Алании» Олег Василенко оценил выступления петербургского «Зенита», который под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России.

«Во-первых, поздравляю Сергея Богдановича. Я не отношусь к той категории людей, которые говорят: «С этим составом любой может взять чемпионат». Работая в «Анжи» со звёздами, я понял, как непросто ими управлять. А Семак с этим справился. Если из состава «Зенита» убрать легионеров, то команды в РПЛ уравняются. Да, с одной стороны, появится реальная борьба за чемпионство. Но с другой — команды растут, играя против такого «Зенита». Нужно стремиться обыгрывать эту команду. Только так можно расти.

Когда приезжают сильные легионеры, а не посредственные, от этого прибавляют все, появляется новая мотивация. Считаешь себя сильнее — покажи на поле. Уравнивать искусственно — неправильно. Это — как и лимитчики в ФНЛ. Всегда надо быть сильнейшим, стремиться к этому. Если не можешь изменить ситуацию, поменяй отношение к ней. Если есть проблема, нужно искать решение. Еще мне интересно посмотреть, в чём дальше будет заключаться мотивация игроков «Зенита». Еврокубков ведь нет.

Только в деньгах? Наверное, да. Но в моём понимании платить футболисту надо за его мастерство. Он должен не получать деньги, а зарабатывать. Не надо просто осыпать. Посмотрите на Сашу Головина. Он уехал играть в «Монако», согласившись на понижение зарплаты. Но он её отрабатывает, поэтому ему и предложили новый контракт. Такая же история и с Хвичей. Они не просто получают деньги», — приводит слова Василенко Sport24.