Василенко: в шоу Слуцкого с Дзюбой много мата. Не понимаю, для чего это делается

Главный тренер «Алании» Олег Василенко поделился своими впечатлениями от медийной активности бывшего наставника сборной России Леонида Слуцкого и матных скандирований на стадионах страны.

«Я давно знаком с Леонидом Викторовичем. Это умнейший человек и сильный тренер. Когда он делает интервью с тренерами — это очень круто. Он тонко раскрывает собеседника, чувствует его, интересно погружает слушателей в суть футбола, помогает посмотреть на внутренний мир всего процесса. Единственное, что меня смущает в его нынешней истории — шоу с Артёмом Дзюбой. Много мата. Не понимаю, для чего это делается. Лично я знаю Слуцкого как глубоко порядочного человека. Это шоу ведь смотрит молодёжь. Перебор.

Никогда не понимал так же и матерные скандирования от болельщиков. Ну ты приходишь на стадион болеть за команду. Можно же без мата! Когда я прихожу с женой и сыном на футбол, мне не хочется быть в глупой ситуации перед супругой. Она прежде всего женщина. И мне так же не хочется отвечать на вопрос сына: «Папа, а что значит это слово?» Я не хочу выглядеть глупо в его глазах. Болельщики могут кричать, болеть за свою команду, но, когда толпа хором кого-то посылает… Там же женщины, дети, семьи. Такого не должно быть. Мы живем в современном, цивилизованном обществе, давайте ограничивать себя в употреблении мата. Наше общество не дебилы же, мы же Homo sapiens», — приводит слова Василенко Sport24.