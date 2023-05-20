Стали известны итоги встречи президента «Реала» Флорентино Переса и Карло Анчелотти

Президент «Реала» Флорентино Перес встретился с главным тренером команды Карло Анчелотти, сообщает Marca.

Итальянский специалист останется во главе клуба в следующем сезоне. Перес и Анчелотти согласились с тем, что проект нуждается в улучшении, а состав команды – в усилении. Президент «Реала» сообщил, что состав команды будет укреплён – его важно сделать конкурентоспособным.

Не ожидается, что работа на трансферном рынке будет агрессивной, но изменения произойдут. В частности, одной из основных задач считается переход полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Отмечается, что «Реал» надеется, что молодёжь команды прибавит в следующем сезоне.

Действующий контракт Анчелотти с «Реалом» действителен до лета 2024 года. В нынешнем сезоне под руководством итальянского тренера мадридцы выиграли Кубок Испании.

Тренер «Вильярреала» спародировал Анчелотти: