Артета: «Арсенал» всё ещё может стать чемпионом в борьбе с лучшей командой в истории

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что лондонский клуб по-прежнему участвует в борьбе за победу в АПЛ.
«Осталось два матча, и мы все еще можем стать чемпионами в борьбе с, возможно, лучшей командой в истории Премьер-лиги. Она длится 10 месяцев. И мы все еще здесь – за два матча до конца. И мы не будем скрывать это.
В следующем сезоне многое будет зависеть от того, что мы сделаем, как будем развиваться. Предсказывать что-то очень сложно», – приводит слова Артеты Football Daily.
«Манчестер Сити» лидирует в таблице чемпионата, набрав 85 очков по итогам 35 матчей. У «Арсенала» 81 балл в 36 играх. Команда Хосепа Гвардиолы станет чемпионом, если «Арсенал» проиграет «Ноттингем Форест» или в случае своей победы над «Челси» 21 мая.
Иан Райт эмоционально отпраздновал волевую победу «Арсенала»:
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