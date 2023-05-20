Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» ожидают около 25 тысяч зрителей на матче с ЦСКА, возможен рекорд посещаемости

В «Спартаке» ожидают около 25 тысяч зрителей на матче с ЦСКА, возможен рекорд посещаемости
Аудио-версия:
Комментарии

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об ожидаемом количестве зрителей на домашней арене московской команды на матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Продажи билетов идут неплохо. Ожидаем около 25 тысяч зрителей», — приводит слова Зеленова Metaratings.

Ранее сообщалось, что на дерби с ЦСКА «Спартак» ожидает не менее 20 тысяч зрителей, что станет рекордом посещаемости стадиона в 2023 году. В первом круге чемпионата команды сыграли вничью со счётом 2:2.

ЦСКА после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками, опережая «Спартак» и «Ростов» на четыре балла. Красно-белые примут армейцев в матче 28-го тура чемпионата России 21 мая в 16:30 по московскому времени.

Материалы по теме
«Так не судили со времён бандитов». «Спартак» лишь раз обыграл ЦСКА при Карасёве
«Так не судили со времён бандитов». «Спартак» лишь раз обыграл ЦСКА при Карасёве

Легенды «Спартака» веселятся в ретроавтобусе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023