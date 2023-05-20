Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти готов покинуть клуб из-за конфликта с владельцем

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может покинуть команду.

Как сообщает Corriere dello Sport, у 64-летнего итальянского специалиста испортились отношения с владельцем «Наполи» Аурелио де Лаурентисом. Ранее контракт со Спаллетти автоматически продлился до 2024 года, но Де Лаурентис хотел предложить тренеру более длительное соглашение, однако Лучано настроен на уход из клуба.

Ранее сообщалось, что Спаллетти хочет увеличения своей зарплаты в полтора раза.

В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.

Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Ранее итальянец тренировал «Интер», «Рому» (дважды), «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию» и «Эмполи».

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