«Наше общество не дебилы же, мы же Homo sapiens». Василенко — про мат на трибунах

Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал о своём отношении к нецензурной лексике, которую используют болельщики во время матчей в России.

«Никогда не понимал так же и матерные скандирования от болельщиков. Ну ты приходишь на стадион болеть за команду. Можно же без мата! Когда я прихожу с женой и сыном на футбол, мне не хочется быть в глупой ситуации перед супругой. Она прежде всего женщина. И мне так же не хочется отвечать на вопрос сына: «Папа, а что значит это слово?» Я не хочу выглядеть глупо в его глазах. Болельщики могут кричать, болеть за свою команду, но, когда толпа хором кого-то посылает… Там же женщины, дети, семьи. Такого не должно быть. Мы живем в современном, цивилизованном обществе, давайте ограничивать себя в употреблении мата. Наше общество не дебилы же, мы же Homo sapiens», — приводит слова Василенко Sport24.