Эдуард Сперцян: очень рад за Мхитаряна, в финале Лиги чемпионов буду болеть за него
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на выход в финал Лиги чемпионов миланского «Интера», за который играет его соотечественник Генрих Мхитарян.
«Очень рад за Генриха, выход в финал Лиги чемпионов — это больше достижение, конечно. После игры я написал ему, мы пообщались. Буду ли в финале болеть за «Интер»? За Генриха», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».
Напомним, «Интер» Мхитаряна сыграет в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» в Стамбуле 10 июня.
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионом с «Миланом» Мхитарян забил второй мяч «Интера» на 11-й минуте и был признан лучшим игроком матча. Та игра завершилась победой «Интера» со счётом 2:0.
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