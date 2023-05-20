Угаров: Малкому не нужны рекорды — он теперь нянчится с ребенком и получает удовольствие

Экс-полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о ближайшем матче между «Оренбургом» и «Зенитом», а также прокомментировал успехи бразильского вингера петербуржцев Малкома.
«В игре против «Оренбурга», я надеюсь, Семак даст возможность сыграть футболистам, которые не играли в сезоне. Я хотел бы посмотреть на тех, кто есть в заявке, кто получил золотые медали, но практически не играли. Ерохин, Одоевский, Алип, Круговой, Чистяков, Мантуан, Козлов совсем молодой. Пусть выходит и проявляет себя! Тем более, для «Зенита» игра ничего не решает. Есть же игроки, которым можно дать шанс.
Малком улетел в Бразилию и вернётся ли он из-за рекорда по забитым голам? Я думаю, он не вернётся. И его эти рекорды не интересуют совершенно. У него другая программа, поэтому он и уехал. У него ребёнок родился, будет нянчиться с ним и получать удовольствие. Задачу он выполнил, чемпионом стал. И расстраиваться из-за рекордов точно не будет. Думаю, за ним сейчас и следующие бразильцы потянутся в отпуск. И к последнему туру как раз останутся те, кто мало играл. Поэтому практику им надо давать уже сейчас, чтобы они хорошо провели концовку», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».
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