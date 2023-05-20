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Смородская: карьера Кокорина идёт на спад, и никакие награды этого не изменят

Смородская: карьера Кокорина идёт на спад, и никакие награды этого не изменят
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на признание российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра.

«Очень рада, поздравляю Александра. Но его карьера идёт на спад, и никакие награды ничего не изменят», — приводит слова Смородской Metaratings.

Напомним, 32-летний Кокорин выступает за кипрский «Арис» с прошлого лета на правах аренды. К настоящему моменту Кокорин забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 25 матчах чемпионата Кипра. Недавно он получил приз лучшему игроку турнира.

Ранее нападающий выступал за московское «Динамо», «Спартак», «Анжи» и «Зенит». По окончании сезона Кокорин вернётся в расположение итальянской «Фиорентины».

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