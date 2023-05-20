Смородская: карьера Кокорина идёт на спад, и никакие награды этого не изменят

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на признание российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра.

«Очень рада, поздравляю Александра. Но его карьера идёт на спад, и никакие награды ничего не изменят», — приводит слова Смородской Metaratings.

Напомним, 32-летний Кокорин выступает за кипрский «Арис» с прошлого лета на правах аренды. К настоящему моменту Кокорин забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 25 матчах чемпионата Кипра. Недавно он получил приз лучшему игроку турнира.

Ранее нападающий выступал за московское «Динамо», «Спартак», «Анжи» и «Зенит». По окончании сезона Кокорин вернётся в расположение итальянской «Фиорентины».