Рапопорт: снимаю шляпу перед Федотовым — он вернул Облякова на родную позицию

Тренер детской школы «Зенита», где ранее воспитывался полузащитник ЦСКА Иван Обляков, Борис Рапопорт поделился своим мнением о главных качествах игрока, а также о влиянии главного тренера московского клуба Владимира Федотова на прорыв футболиста в нынешнем сезоне.
«Я знаю Ваню давно. Он хорошую школу у нас прошёл. Я его тренировал на этапе молодежной команды. И, когда сейчас многие эксперты удивляются — а чего-то Обляков так хорошо играет? — я как раз не удивляюсь.
Ваня — очень разноплановый игрок, может закрывать много позиций в середине поля. Но основная его позиция, на которой он у нас играл, — центральная зона. Он мог быть и опорным полузащитником, но чаще у меня играл ближе к атаке. Тонкий, умный игрок. А играет так здорово сейчас потому, что Владимир Федотов, тренер ЦСКА, вернул его на родную позицию.
Но надо снять шляпу перед Федотовым: он оставил Ваню там, где у того лучше всего получается. И сейчас мы видим, что Обляков раскрепощён, владеет тонким пасом, почти не ошибается в передачах и очень быстро принимает решения.
Одна из его проблем: невысокая результативность. Он всегда много отдавал, но сам забивал не так часто. Сейчас ситуация поменялась. Он с Чаловым хорошо взаимодействует, в молодежной сборной много играли. Для меня неудивительно, что Ваня показывает такой футбол», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».
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