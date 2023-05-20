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Хавьер Тебас раскритиковал Флорентино Переса за отношение к небольшим клубам

Хавьер Тебас раскритиковал Флорентино Переса за отношение к небольшим клубам
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике президента «Реала» Флорентино Переса за отношение к малым клубам и желание создать Суперлигу Европы.

«Я знаю президента «Реала» многие годы. У меня было много встреч с ним. Знаю, что он думает об испанском и европейском футболе. Он считает, что «Реалу» больше не нужно играть на определённых стадионах Испании. Мол, зачем ему играть в городах с 40 000 жителей?

Он хочет играть в сильной лиге, а причиной ухода он называет то, что Ла Лига якобы очень слабая и не даёт достаточно денег для поддержки больших клубов.

В течение многих лет у меня были и очень хорошие отношения с Флорентино, и плохие, и очень плохие (как сейчас). Но я знаю, что он хочет от футбола. Создание Суперлиги в конечном счёте убьёт национальный продукт. И он это знает, потому что он неглуп», — приводит слова Тебаса AS.

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