В «Спартаке» объяснили, почему команда готовится к дерби с ЦСКА в Тарасовке

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему команда готовится к матчу 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА на базе в Тарасовке. Встреча состоится завтра, 21 мая. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

«Почему «Спартак» готовится к матчу с ЦСКА в Тарасовке? Не на фарт ли? А почему нет? Ближе к лету мы традиционно проводим часть тренировок в Тарасовке. Хорошая погода, отличное состояние тренировочных полей, все условия для спокойной подготовки. Летом планируем провести здесь сбор», — приводит слова Зеленова Metaratings.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 54 очка после 27 матчей. «Спартак» (50) находится на четвёртой строчке.