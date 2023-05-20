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Звёздная нападающая «Челси» объявила о своём уходе из клуба

Звёздная нападающая «Челси» объявила о своём уходе из клуба
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Нападающая женского «Челси» Пернилле Хардер объявила о своём уходе из команды по окончании текущего сезона.

«Я обращаюсь к каждому фанату «Челси» со всего мира. Играть за этот клуб было воплощением мечты, я наслаждалась каждым моментом на этом пути. Я покидаю клуб с множеством замечательных воспоминаний, заведя крепкие дружеские отношения. Я всегда буду благодарна вам, фанаты, за то, как вы приняли меня в семью синих. Спасибо за вашу невероятную поддержку на протяжении многих лет. Это было удивительное путешествие», — написала Хардер в своих социальных сетях.

30-летняя Хардер играла за «Челси» с 2020 года. По информации СМИ, датчанка продолжит свою карьеру в мюнхенской «Баварии». Туда же перейдёт её одноклубница по «Челси» Магдалена Эрикссон.

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