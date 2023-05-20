Василенко: в «Анжи» была семейная атмосфера, Хиддинк сыграл ключевую роль в этом

Главный тренер владикавказской «Алании» Олег Василенко рассказал о совместной работе с нидерландским тренером Гусом Хиддинком в махачкалинском «Анжи» в 2012 году.

«Про Гуса говорили как про сильнейшего мотиватора, но его тренировки называли лайтовыми? Хиддинк не мотивировал. Зачем сильных личностей мотивировать? Он общался, направлял, управлял командой. Квадраты были для разминки, в первые 30 минут тренировки. А потом начинались игровые упражнения. Он требовал, чтобы все максимально выкладывались. Там по-другому не прокатило бы. О чём мы говорим, если Это’О каждую тренировку выкладывался на сто процентов? Все понимали: будешь играть на лайте — выпадешь из общей массы. При этом в «Анжи» была семейная атмосфера. Все дружили, независимо от должности, возраста, позиции на поле, национальности и вероисповедания. Хиддинк сыграл ключевую роль в этом, был центром ядра.

История про него? Гус чётко и быстро чувствует людей. Он сразу понимает — как и что кому сказать, с какой интонацией. Игра со «Спартаком». Заканчивается первый тайм, ведём 1:0. В перерыве в раздевалке всё было спокойно. Гус объяснил игрокам пару моментов, подсказал. И всё спокойным тоном. Я вместе с другими помощниками — Зауром Хаповым и Андреем Гордеевым — стоял рядом, тоже слушал. Гус заканчивает свои корректировки и вдруг поворачивается к нам и начинает кричать: «Ну что это такое?! Что происходит?! Соберитесь! Вы же работаете в большом клубе!» Все сразу замолчали: такого не было никогда. Всё внимание на него. Мы втроем вообще не поняли, что произошло. При каких мы делах. Команда выходит на второй тайм, забивает ещё два, и мы выигрываем 3:0. После свистка мистер сразу подошёл к нам: «У меня к вам нет претензий, вы всё делали правильно. Просто так нужно было, игроки были расслаблены». Своим криком на нас он переключил внимание игроков. Они осознали, что такое происходит впервые. Это дало им импульс, они собрались», — приводит слова Василенко Sport24.