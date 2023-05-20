Василенко: Роберто Карлос — великий футболист и человек, личность с большой буквы

Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал о совместной работе с легендарным бразильцем Роберто Карлосом в тренерском штабе махачкалинского «Анжи» в 2012 году.

«Каким был Роберто Карлос? Личность с большой буквы. Очень позитивный человек. Любую паузу он мог заполнить шутками и смехом, но когда начиналась работа, он тут же собирался и показывал наивысший класс. Это чисто бразильская история. Он участвовал в тренировках наряду с футболистами, успевая при этом подсказывать, давать советы. Великий футболист и большой человек.

Отрабатывал ли штрафные? Нет, но мы знали, что он может! Я, кстати, однажды спросил, какой у него любимый гол.

Тот самый, в ворота Франции? Да. Он даже показал мне видео того удара со штрафного — когда он обвёл стенку с внешней стороны. Это реально его любимый гол. Величайший мастер. Помню, один раз после тренировки мы стояли вместе с Роберто у кромки поля, в руках у него был стакан с чаем. Разговариваем, и тут Володя Габулов кричит: «Робик, лови». И резко дал длинную передачу. Роберто, держа стакан в руках, принял внешней и, не давая мячу опуститься, вернул Габулову в руки. Даже капли чая не пролил!» — приводит слова Василенко Sport24.