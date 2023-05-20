Агент: Абдуллина с большой радостью приезжает в сборную России

Агент Глеб Разорёнов, представляющий интересы российской защитницы «Челси» Алсу Абдуллиной, высказался об участии футболистки в тренировочных сборах национальной команды России. Абдуллина регулярно вызывается в сборную России на товарищеские матчи. В апреле она провела две игры по 90 минут с командой Беларуси.

«Изменилось ли положение Алсу в сборной России после перехода в «Челси»? В целом ничего не изменилось. Да, Алсу можно назвать одним из лидеров сборной. Но по сути она такой же игрок, как и все, но который выступает в Англии. Конечно, сокомандницы расспрашивают у неё про дела, а она рассказывают им об опыте и тренировках в «Челси». Она с большой радостью приезжает в сборную России», — приводит слова Разорёнова «Татар-информ».