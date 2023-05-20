Агент: Абдуллина с большой радостью приезжает в сборную России
Поделиться
Агент Глеб Разорёнов, представляющий интересы российской защитницы «Челси» Алсу Абдуллиной, высказался об участии футболистки в тренировочных сборах национальной команды России. Абдуллина регулярно вызывается в сборную России на товарищеские матчи. В апреле она провела две игры по 90 минут с командой Беларуси.
«Изменилось ли положение Алсу в сборной России после перехода в «Челси»? В целом ничего не изменилось. Да, Алсу можно назвать одним из лидеров сборной. Но по сути она такой же игрок, как и все, но который выступает в Англии. Конечно, сокомандницы расспрашивают у неё про дела, а она рассказывают им об опыте и тренировках в «Челси». Она с большой радостью приезжает в сборную России», — приводит слова Разорёнова «Татар-информ».
Комментарии
- 20 мая 2023
-
11:10
-
11:06
-
10:59
-
10:56
-
10:55
-
10:46
-
10:28
-
10:27
-
10:15
-
10:13
-
10:12
-
10:10
-
10:00
-
09:56
-
09:49
-
09:43
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:14
-
09:12
-
08:46
-
08:33
-
08:10
-
07:52
-
07:33
-
07:01
-
06:38
-
05:59
-
05:58
-
05:47
-
04:35
-
04:22
-
04:05
-
04:01
Партнерский контент