Зиньковский сравнил Карпина и Абаскаля в плане тактики
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский сравнил главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с наставником «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным, отметив, что оба специалиста обращают особое внимание на прессинг. Также футболист рассказал, как относится к подколам тренера национальной команды.
«Есть ли что-то общее между Карпиным и Абаскалем в плане футбола? Внимание к прессингу. Но у каждого тут свои нюансы.
Как мне подколы Карпина? Разряжают атмосферу. Может, допустим, на тренировке сказать, что кто-то деревянный: «Дай тебе мяч — ты потеряешь», — приводит слова Зиньковского Sport24.
Под руководством Абаскаля в «Спартаке» и Карпина в сборной России Зиньковский сыграл только в этом сезоне.
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