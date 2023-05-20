Зиньковский сравнил Карпина и Абаскаля в плане тактики

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский сравнил главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с наставником «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным, отметив, что оба специалиста обращают особое внимание на прессинг. Также футболист рассказал, как относится к подколам тренера национальной команды.

«Есть ли что-то общее между Карпиным и Абаскалем в плане футбола? Внимание к прессингу. Но у каждого тут свои нюансы.

Как мне подколы Карпина? Разряжают атмосферу. Может, допустим, на тренировке сказать, что кто-то деревянный: «Дай тебе мяч — ты потеряешь», — приводит слова Зиньковского Sport24.

Под руководством Абаскаля в «Спартаке» и Карпина в сборной России Зиньковский сыграл только в этом сезоне.