Зиньковский: Аршавин — он один и крутой. А Пиняев пусть будет офигенным Пиняевым
Поделиться
Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о своём партнёре по сборной России хабвеке Сергее Пиняеве, который выступает за «Локомотив», заявив, что тот обладает задатками большого футболиста. Игрок красно-белых отказался сравнивать футболиста железнодорожников с экс-полузащитником «Зенита» Андреем Аршавиным.
«Заметил ли я схожесть Пиняева с Аршавиным? В какое-то время меня тоже часто сравнивали с Аршавиным. Были схожи некоторые движения.
Что касается Серёги — во-первых, он талант. У него есть задатки большого футболиста. Дай бог, чтобы он их раскрыл. А новый Аршавин или старый… Аршавин — он один. И он крутой. А Пиня пусть будет офигенным Пиняевым», — приводит слова Зиньковского Sport24.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 мая 2023
-
11:10
-
11:06
-
10:59
-
10:56
-
10:55
-
10:46
-
10:28
-
10:27
-
10:15
-
10:13
-
10:12
-
10:10
-
10:00
-
09:56
-
09:49
-
09:43
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:14
-
09:12
-
08:46
-
08:33
-
08:10
-
07:52
-
07:33
-
07:01
-
06:38
-
05:59
-
05:58
-
05:47
-
04:35
-
04:22
-
04:05
-
04:01
Партнерский контент