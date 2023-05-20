Зиньковский: Аршавин — он один и крутой. А Пиняев пусть будет офигенным Пиняевым

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о своём партнёре по сборной России хабвеке Сергее Пиняеве, который выступает за «Локомотив», заявив, что тот обладает задатками большого футболиста. Игрок красно-белых отказался сравнивать футболиста железнодорожников с экс-полузащитником «Зенита» Андреем Аршавиным.

«Заметил ли я схожесть Пиняева с Аршавиным? В какое-то время меня тоже часто сравнивали с Аршавиным. Были схожи некоторые движения.

Что касается Серёги — во-первых, он талант. У него есть задатки большого футболиста. Дай бог, чтобы он их раскрыл. А новый Аршавин или старый… Аршавин — он один. И он крутой. А Пиня пусть будет офигенным Пиняевым», — приводит слова Зиньковского Sport24.