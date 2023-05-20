Игнашевич оценил игру «Рубина» перед матчем с «Балтикой»

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от предстоящего матча 32-го тура Первой лиги с казанским «Рубином», отметив, что казанцы добавили в интенсивности в последних играх.

«Видно, что «Рубин» добавил в интенсивности. В предыдущем матче с «Акроном» пять футболистов «Рубина» в последние 15 минут лежали на поле, так как у них сводило мышцы. Это было откровение для нас. Связываем с тем, что у них высокий эмоциональный фон из‑за прихода нового главного тренера. Связываем именно с этим», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

«Балтика» и «Рубин» возглавляют турнирную таблицу Первой лиги. Калининградский клуб уже гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон. «Балтика» и «Рубин» сыграют сегодня, 20 мая. Начало матча — в 21:30 мск.