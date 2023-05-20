«ПСЖ» провёл предварительные переговоры с защитником «Наполи» Ким Мин Джэ

Представители южнокорейского защитника итальянского «Наполи» Ким Мин Джэ провели предварительные переговоры со спортивным директором «ПСЖ» Луисом Кампосом по поводу перехода игрока в парижский клуб, сообщает RMC Sport.

По информации источника, встреча имела ознакомительный характер и по её итогам не было достигнуто никакого соглашения. Отмечается также, что сам игрок по-прежнему склоняется к переходу в английскую Премьер-лигу.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» также провёл встречу с агентом игрока и представил ему своё предложение.

Ким Мин Джэ перешёл в итальянский клуб летом 2022 года из турецкого «Фенербахче», сумма сделки составила € 18,05 млн. Действующий контракт 26-летнего игрока с «Наполи» рассчитан до июня 2025 года.