«ПСЖ» провёл предварительные переговоры с защитником «Наполи» Ким Мин Джэ
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Представители южнокорейского защитника итальянского «Наполи» Ким Мин Джэ провели предварительные переговоры со спортивным директором «ПСЖ» Луисом Кампосом по поводу перехода игрока в парижский клуб, сообщает RMC Sport.
По информации источника, встреча имела ознакомительный характер и по её итогам не было достигнуто никакого соглашения. Отмечается также, что сам игрок по-прежнему склоняется к переходу в английскую Премьер-лигу.
Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» также провёл встречу с агентом игрока и представил ему своё предложение.
Ким Мин Джэ перешёл в итальянский клуб летом 2022 года из турецкого «Фенербахче», сумма сделки составила € 18,05 млн. Действующий контракт 26-летнего игрока с «Наполи» рассчитан до июня 2025 года.
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