РПЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала список тренеров команд чемпионата, номинированных на награду лучшему специалисту сезона.

В шорт-лист попали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов (ЦСКА), Валерий Карпин («Ростов»), Марцел Личка («Оренбург») и Сергей Ташуев («Ахмат»).

Список был определён после голосования журналистов. Второй этап выбора лучшего тренера РПЛ начнётся 20 мая и завершится 27 мая. В нём голосовать будут болельщики команд чемпионата России на специальном сайте премии.

На третьем этапе голосования победителя определят главные тренеры и капитаны команд РПЛ, легенды лиги и эксперты.

Церемония награждения пройдёт 4 июня в Москве в концертном зале «Барвиха».