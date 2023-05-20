РПЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона
Поделиться
Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала список тренеров команд чемпионата, номинированных на награду лучшему специалисту сезона.
В шорт-лист попали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов (ЦСКА), Валерий Карпин («Ростов»), Марцел Личка («Оренбург») и Сергей Ташуев («Ахмат»).
Список был определён после голосования журналистов. Второй этап выбора лучшего тренера РПЛ начнётся 20 мая и завершится 27 мая. В нём голосовать будут болельщики команд чемпионата России на специальном сайте премии.
На третьем этапе голосования победителя определят главные тренеры и капитаны команд РПЛ, легенды лиги и эксперты.
Церемония награждения пройдёт 4 июня в Москве в концертном зале «Барвиха».
Комментарии
- 20 мая 2023
-
11:10
-
11:06
-
10:59
-
10:56
-
10:55
-
10:46
-
10:28
-
10:27
-
10:15
-
10:13
-
10:12
-
10:10
-
10:00
-
09:56
-
09:49
-
09:43
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:14
-
09:12
-
08:46
-
08:33
-
08:10
-
07:52
-
07:33
-
07:01
-
06:38
-
05:59
-
05:58
-
05:47
-
04:35
-
04:22
-
04:05
-
04:01
Партнерский контент