«Локомотив» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Факел» дома обыграл «Локомотив» со счётом 2:0. В составе воронежцев отличились Евгений Морозов и Ираклий Квеквескири.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 27 матчей. «Факел» находится на 12-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (65).