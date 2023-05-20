«Локомотив» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00
Поделиться
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
20 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Факел» дома обыграл «Локомотив» со счётом 2:0. В составе воронежцев отличились Евгений Морозов и Ираклий Квеквескири.
«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 27 матчей. «Факел» находится на 12-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (65).
Комментарии
- 20 мая 2023
-
12:39
-
12:36
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:19
-
12:08
-
12:06
-
11:49
-
11:48
-
11:35
-
11:33
-
11:28
-
11:22
-
11:16
-
11:10
-
11:06
-
10:59
-
10:56
-
10:55
-
10:46
-
10:28
-
10:27
-
10:15
-
10:13
-
10:12
-
10:10
-
10:00
-
09:56
-
09:49
-
09:43
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:14
Партнерский контент