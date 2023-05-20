Промес: цель «Спартака» — показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес заявил, что санкт-петербургский клуб перестал уважать красно-белых и другие команды РПЛ после пяти подряд лет чемпионств. Форвард заявил, что намерен показать петербуржцам, кто на самом деле лучший клуб в России.

«Зенит» нас больше не уважает. Мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле. Я хочу побеждать их в футболе, а не в кулачном бою. Всё это идёт от неуважения. Сколько лет подряд они чемпионы? Пять? Вот и ответ. За пять лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака» и всех остальных. Но тем важнее для нас переломить это. Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России, — такая цель даёт запредельную мотивацию», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

«Спартак» не становился чемпионом РПЛ с 2017 года. «Зенит» выиграл пять титулов подряд начиная с 2019 года.