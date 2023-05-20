В Минспорта Калининградской области прокомментировали выход «Балтики» в РПЛ
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Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко высказалась о выходе «Балтики» в РПЛ, заявив, что в Калининграде очень долго ждали этого.
«Мы этого вообще ждали очень долго в Калининграде, болельщики в особенности, «Балтика» была в Премьер-Лиге 25 лет назад. Наперёд про задачи не думали, мне кажется, что по задачам в РПЛ лучше обратиться к тренеру. Это огромная радость, у нас есть прекрасный стадион, прекрасные болельщики, самый посещаемый клуб в Первой лиге сейчас. Думаю, что это большой праздник для спортивного сообщества Калининградской области, большое спасибо главному тренеру и всей команде за это», — приводит слова Ищенко ТАСС.
«Балтику» тренирует бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич.
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