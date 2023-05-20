Антонио и Уилсон высмеяли Ришарлисона за празднования отменённых голов

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио и форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон обсудили результативность бразильского нападающего «Тоттенхэма» Ришарлисона.

«Он забил четыре гола в этом сезоне, но три раза его мячи отменяли из-за офсайда. При этом он четыре раза снимал футболку, чтобы отпраздновать», — приводит слова Антонио Daily Mail со ссылкой на подкаст «Футболисты».

«У него четыре жёлтых карточки – он близок к дисквалификации», — добавил Уилсон, и оба игрока засмеялись.

На самом деле Ришарлисон получил всего одну жёлтую карточку за снятую футболку во время празднования гола.

В текущем сезоне 26-летний бразильский форвард принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги в составе «Тоттенхэма», забил в них один мяч и стал автором трёх результативных передач.