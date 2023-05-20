Промес: о’кей, «Зенит», ты пять лет первый. Браво, ребята. Но всему есть предел

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес заявил, что красно-белые могут выиграть чемпионат России уже в следующем сезоне, а также обратился к санкт-петербургскому «Зениту», сообщив, что всему есть предел.

«Верю ли я, что «Спартак» может стать чемпионом уже в следующем сезоне? А иначе зачем я здесь? И все в «Спартаке» должны жить этой целью. О’кей, «Зенит», ты пять лет первый. Браво, ребята. Но всему есть предел. Я вернулся в «Спартак» помочь ему снова быть на первом месте. И никаких оправданий, если это не так, быть не может. Вот о чём нужно помнить всегда», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

«Зенит» уже пять раз подряд выиграл чемпионский титул РПЛ. «Спартак» не побеждал в чемпионате России с 2017 года.