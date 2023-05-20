Канчельскис: «Спартак» ничего не выигрывает, но игроки-патриоты кричат, что играют за ромб

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о патриотических чувствах к своему клубу футболистов нынешнего состава московского «Спартака», заявив, что игра за ромбик на груди — это заблуждение, а все игроки выступают за контракт.

«Я, конечно, не согласен, что футболисты «Спартака» играют за ромбик — вы заблуждаетесь, вам не стыдно такие вещи говорить? Это неправда, полное безобразие и бред, так нельзя говорить! Ребят, когда Романцев девять раз чемпионом стал — за что они играли? За футбол! Сейчас красно-белые ничего выиграть не могут, но кричат, что патриоты великие и что играют за ромбик на груди. Заканчивайте себя обманывать! Те же футболисты «Зенита» играют за «Зенит». Футболисты играют за свой клуб — за контракт! Я играл за «Манчестер Юнайтед», потому что был контракт, за «Динамо» Киев тоже выступал. Так и должно быть, заканчивайте рассказывать сказки», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».