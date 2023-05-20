Юрий Сёмин: приз «Открытие сезона» можно вручить Дзюбе — он заново открыл свой талант

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал нападающего железнодорожников Артёма Дзюбу претендентом на приз «Открытие сезона» в Российской Премьер-Лиге.

«Кому бы отдал приз «Открытие сезона»? Да можно хоть Дзюбе вручить — он заново открыл свой талант в этом сезоне, когда многие думали, что его лучшие годы уже прошли», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В текущем сезоне форвард провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил восемь мячей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 27 матчей.