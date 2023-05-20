«Москва красно-белая». На МГУ появилась проекция Промеса перед игрой «Спартак» — ЦСКА

На здании Московского государственного университета (МГУ) появилось изображение нападающего «Спартака» Квинси Промеса перед матчем 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

Ролик с проекцией Промеса с надписью «Москва красно-белая» был опубликован в официальном телеграм-канале «Спартака».

Матч «Спартака» с ЦСКА состоится уже завтра, 21 мая. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. «Спартак» занимает четвёртое место в РПЛ после 27 сыгранных матчей с 50 набранными очками. ЦСКА идёт на второй строчке в турнирной таблице с 54 заработанными очками. Обе команды не имеют шансов подняться выше второго места, так как чемпионский титул досрочно выиграл санкт-петербургский «Зенит».

Промес — второй бомбардир РПЛ с 18 забитыми мячами.