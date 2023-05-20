Агент: Никола Максимович открыт к возвращению в чемпионат России

Сербский агент Боян Остожич заявил, что бывший защитник московского «Спартака» Никола Максимович может вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

«Ближе к концу зимнего трансферного окна по Максимовичу был определённый интерес, в том числе из России. У Николы есть интересные варианты из разных стран на приличные деньги. Сейчас мы собираем предложения, присматриваемся к ним и, конечно, открыты для российского направления, но из Российской Премьер-Лиги пока ничего официального нет. Вероятно, многие ждут, когда будет закончен сезон и сверстаются трансферные бюджеты», — приводит слова Остожича «РБ Спорт».

Никола Максимович выступал за «Спартак» в 2018 году. Последним клубом 31-летнего серба был «Дженоа», который он покинул в сентябре 2022 года.