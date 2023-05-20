Агент: Никола Максимович открыт к возвращению в чемпионат России
Поделиться
Сербский агент Боян Остожич заявил, что бывший защитник московского «Спартака» Никола Максимович может вернуться в Российскую Премьер-Лигу.
«Ближе к концу зимнего трансферного окна по Максимовичу был определённый интерес, в том числе из России. У Николы есть интересные варианты из разных стран на приличные деньги. Сейчас мы собираем предложения, присматриваемся к ним и, конечно, открыты для российского направления, но из Российской Премьер-Лиги пока ничего официального нет. Вероятно, многие ждут, когда будет закончен сезон и сверстаются трансферные бюджеты», — приводит слова Остожича «РБ Спорт».
Никола Максимович выступал за «Спартак» в 2018 году. Последним клубом 31-летнего серба был «Дженоа», который он покинул в сентябре 2022 года.
Комментарии
- 20 мая 2023
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:48
-
13:48
-
13:46
-
13:33
-
13:33
-
13:30
-
13:30
-
13:12
-
13:10
-
13:00
-
12:48
-
12:44
-
12:39
-
12:36
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:19
-
12:08
-
12:06
-
11:49
-
11:48
-
11:35
-
11:33
-
11:28
-
11:22
-
11:16
-
11:10
-
11:06
-
10:59
Партнерский контент