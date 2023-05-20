Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Верона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Промес: матч с ЦСКА — последняя возможность для «Спартака» спасти сезон, ключевая битва

Промес: матч с ЦСКА — последняя возможность для «Спартака» спасти сезон, ключевая битва
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА, заявив, что эта встреча — последняя возможность для красно-белых спасти сезон. Нидерландец назвал игру ключевой битвой за серебряные медали.

«Нам просто необходимо набирать очки. Это, по сути, последняя возможность спасти сезон. Мы опустились в таблице на четвёртое место, но возможность исправить положение ещё есть. Нужно этим пользоваться. К тому же играем дома.

Наши результаты в последнее время действительно не радовали. Но играли-то мы хорошо, часто лучше соперников! Самое время доказать, что мы достойны большего. Суперфиналом это не назовёшь, ведь борьба здесь идёт не за первое место. Но в плане шансов на серебро это будет ключевая битва», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

«Спартак» и ЦСКА сыграют завтра, 21 мая. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

В МГУ поддерживают «Спартак»?
Видео
«Москва красно-белая». На МГУ появилась проекция Промеса перед игрой «Спартак» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023