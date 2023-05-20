Промес: матч с ЦСКА — последняя возможность для «Спартака» спасти сезон, ключевая битва

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА, заявив, что эта встреча — последняя возможность для красно-белых спасти сезон. Нидерландец назвал игру ключевой битвой за серебряные медали.
«Нам просто необходимо набирать очки. Это, по сути, последняя возможность спасти сезон. Мы опустились в таблице на четвёртое место, но возможность исправить положение ещё есть. Нужно этим пользоваться. К тому же играем дома.
Наши результаты в последнее время действительно не радовали. Но играли-то мы хорошо, часто лучше соперников! Самое время доказать, что мы достойны большего. Суперфиналом это не назовёшь, ведь борьба здесь идёт не за первое место. Но в плане шансов на серебро это будет ключевая битва», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».
«Спартак» и ЦСКА сыграют завтра, 21 мая. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
- 20 мая 2023
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