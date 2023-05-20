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Промес: хотя мне Малком не по душе, я должен признать, что он чемпион и классный бомбардир

Промес: хотя мне Малком не по душе, я должен признать, что он чемпион и классный бомбардир
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес признался, что не испытывает тёплых чувств к форварду санкт-петербургского «Зенита» Малкому, однако отметил, что бразилец является классным бомбардиром.

«Огорчило ли меня, что Малком ушёл в отрыв от меня в гонке бомбардиров? Нет, потому что всё логично. Он играет за команду, которая идёт на первом месте. И хотя мне Малком не по душе, я должен признать, что он чемпион и классный бомбардир. Но только в этом сезоне. Верю, что в будущем титул достанется «Спартаку». А мне будет уместно стать самым результативным игроком», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

Малком и Промес возглавляют гонку бомбардиров РПЛ в нынешнем сезоне. У бразильца 23 забитых мяча, у нидерландца — 18 голов. До конца чемпионата осталось три матча.

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