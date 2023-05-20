«Локомотив» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Кузьмичёв, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Жемалетдинов, Глушенков, Камано, Изидор.
«Факел»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Альшин, Акбашев, Якимов, Мендель, Брахими, Аппаев, Гонгадзе.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Факел» дома обыграл «Локомотив» со счётом 2:0. В составе воронежцев отличились Евгений Морозов и Ираклий Квеквескири.
«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 27 матчей. «Факел» находится на 12-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (65).
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