Валерий Масалитин: к ЦСКА пришла стабильность и результат, чего не скажешь о «Спартаке»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы на выезде сыграют со «Спартаком».

«Дерби непредсказуемо в независимости от расположения команд. С турнирной точки зрения победа ЦСКА отбрасывает «Спартак» от серебра, а в случае победы красно-белых интрига в этой борьбе закрутится. ЦСКА очень хорошо провёл весеннюю часть, попал в Суперфинал Кубка России. У команды наладилась игра, пришла стабильность и результат. Этого не скажешь о «Спартаке» — там всё разладилось: только за счёт линии атаки «Спартак» ещё как-то сохраняет интригу.

Хотелось бы, чтобы команды вышли в сильнейшем составе и показали хорошую игру. Также хотелось бы обойтись без судейских ошибок, которые в последнее время влияют на результаты команд. Чтобы команды разбирались на поле.

К дерби ЦСКА подходит положительно в эмоциональном плане. Очень хорошо проводят этот отрезок, нашли оптимальный состав. В противоположном направлении движется «Спартак», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск.