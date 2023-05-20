«Оренбург» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 20 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся местный «Оренбург» и санкт-петербургский «Зенит». Стартовый свисток главного судьи встречи Алексея Сухого (Люберцы) прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Соперники уже встречались между собой в 9-м туре РПЛ в нынешнем сезоне. Матч в Санкт-Петербурге закончился разгромной победой «Зенита» 8:0. Хет-трик в той игре оформил бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел.
«Зенит» уже выиграл титул чемпиона России в этом сезоне, набрав после 27 матчей 65 очков. В активе «Оренбурга» 39 очков. Южноуральская команда перед началом тура занимает восьмое место в турнирной таблице.
- 20 мая 2023
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