Агент: не могу точно сказать, успеет ли Боржес восстановиться к Суперфиналу Кубка России

Агент Хельсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, высказался о возможности футболиста сыграть в Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА. Встреча состоится 11 июня.

«Восстановление Кади идёт по плану, он уже тренируется, но пока без контактов и единоборств. Мне бы хотелось, чтобы он сыграл в финале Кубка России, да и он сам счастлив, что команда может завоевать титул в этом сезоне, но я пока не могу вам точно сказать, успеет ли Кади восстановиться к матчу», — приводит слова Алиска Metaratings.

Боржес получил травму в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:4). Футболист столкнулся головами с защитником красно-белых Георгием Джикией и рухнул на газон. Капитан московской команды сумел быстро сориентироваться и подбежал к лежащему на спине бразильцу, чтобы вынуть у него запавший язык. Боржес не смог продолжить участие в матче и самостоятельно покинуть поле. Позже у игрока был диагностирован перелом лицевых костей.