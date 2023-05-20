Тен Хаг — о новом контракте Рашфорда: Маркус хочет остаться, думаю, мы найдём подход

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о продлении контракта с нападающим Маркусом Рашфордом.

«Знаю ли я, почему новый контракт с Рашфордом ещё не подписан? Да, я знаю, но я не раскрою детали процесса. Позвольте ему продолжаться.

Ещё раз повторю, что это неважно в данный момент ни для меня, ни для Рашфорда. Для него главное — забивать больше голов в этом сезоне, и он проводит замечательный сезон, и команда проводит замечательный сезон. Мы должны попасть в Лигу чемпионов и сосредоточиться на этом.

Маркус хочет остаться, и мы хотим, чтобы он остался, поэтому я думаю, что мы найдём подход друг к другу», — приводит слова тен Хага 90min.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Рашфорд провёл 33 матча в составе «МЮ», забил 16 мячей и отдал пять голевых передач.