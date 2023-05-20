Дмитрий Кузнецов: жду от дерби «Спартак» — ЦСКА азартного футбола со множеством эмоций

Бывший футболист Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск.
«В дерби между «Спартаком» и ЦСКА будет разыгрываться серебро РПЛ. Жду очень хорошего, горячего и азартного футбола со множеством эмоций как на трибунах, так и на поле. Это две команды, которые находятся в лидерах нашего чемпионата — мы вправе ждать очень хорошей, грамотной и интересной игры. Голы тоже должны быть.
Когда играют «Спартак» и ЦСКА, то не может быть фаворита. На каких бы местах ни находились команды, игра должна быть очень яркой и эмоциональной. ЦСКА набрал ход и идёт на серии без поражений, а «Спартак» чередует хорошие игры со средними и растерял преимущество над ЦСКА. Но фаворита я здесь выделить не могу. Маленькое преимущество «Спартаку» дают свои трибуны», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 20 мая 2023
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