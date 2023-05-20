Молодёжный чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 1-го игрового дня
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Сегодня, 20 мая, стартует чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (до 20 лет) — 2023. Турнир пройдёт в Аргентине с 20 мая по 11 июня. 24 команды поделены на шесть групп (A—F). Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место, пройдут в плей-офф.
Расписание матчей первого игрового дня
20 мая, суббота (время — московское)
Группа A. Гватемала – Новая Зеландия. 21:00.
Группа B. США – Эквадор. 21:00.
21 мая, воскресенье
Группа A. Аргентина – Узбекистан. 0:00.
Группа B. Фиджи – Словакия. 0:00.
Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.
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