Промес: Бакаев принёс бы пользу «Спартаку», если бы остался и не ушёл в «Зенит»
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес заявил, что полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев мог бы приносить пользу красно-белым, если бы остался в команде.
«Бакаев получает в «Зените» по одной минуте игрового времени? Я желаю ему удачи, он классный игрок. Такие ребята должны обязательно получать практику. Думаю, если бы Зелимхан остался в «Спартаке», то приносил бы нам пользу», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».
26-летний Бакаев — воспитанник «Спартака». Летом 2022 года полузащитник на правах свободного агента перешёл в «Зенит». В нынешнем сезоне Бакаев сыграл за сине-бело-голубых 26 матчей, забил три гола и сделал две голевые передачи за 682 минуты на поле.
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