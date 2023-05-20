«Ахмат» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00
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Сегодня, 20 мая, пройдёт матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки». Команды сыграют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
20 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матче первого круга текущего сезона чемпионата России, который проходил в Химках, «Ахмат» одержал победу со счётом 3:1.
«Ахмат» занимает пятое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Грозненский клуб набрал 46 очков в 27 матчах. «Химки» располагаются на предпоследнем, 15-м месте, заработав 18 очков по итогам 27 туров.
Комментарии
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