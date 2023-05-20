Вендел, Родригао, Караваев отсутствуют в заявке «Зенита» на матч с «Оренбургом»
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Санкт-петербургский «Зенит» объявил заявку команды на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». В ней не оказалось нескольких футболистов основного состава сине-бело-голубых.
В заявке «Зенита» нет защитников Родригао и Вячеслава Караваева и полузащитника Вендела. Также отсутствует голкипер Даниил Одоевский. Все эти игроки получили микроповреждения, как ранее сообщал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Также с «Оренбургом» не сыграет нападающий Малком, являющийся лучшим бомбардиром чемпионата России с 23 забитыми мячами. Форвард улетел в родную Бразилию, так как его возлюбленная там родила первого ребёнка.
Матч «Зенита» и «Оренбурга» пройдёт сегодня, 20 мая. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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