Вендел, Родригао, Караваев отсутствуют в заявке «Зенита» на матч с «Оренбургом»

Санкт-петербургский «Зенит» объявил заявку команды на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». В ней не оказалось нескольких футболистов основного состава сине-бело-голубых.

В заявке «Зенита» нет защитников Родригао и Вячеслава Караваева и полузащитника Вендела. Также отсутствует голкипер Даниил Одоевский. Все эти игроки получили микроповреждения, как ранее сообщал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Также с «Оренбургом» не сыграет нападающий Малком, являющийся лучшим бомбардиром чемпионата России с 23 забитыми мячами. Форвард улетел в родную Бразилию, так как его возлюбленная там родила первого ребёнка.

Матч «Зенита» и «Оренбурга» пройдёт сегодня, 20 мая. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.