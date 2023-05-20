Губернатор Ярославской области анонсировал отбор на должность гендиректора «Шинника»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев анонсировал отбор кандидатов на должность генерального директора «Шинника».

«В июле заканчивается контракт действующего генерального директора нашего любимого футбольного клуба. От Ассоциации «Футбольный клуб «Шинник» поступило интересное предложение — сделать выбор кандидатов на эту позицию более открытым и конкурентным. Идею поддержал.

Позиция директора сейчас особенно важна. Недавно свой пост покинул главный тренер футбольного клуба Вадим Евсеев. Команде сейчас важна настройка и яркий лидер, который поведёт клуб к новым победам. У «Шинника» хорошие результаты — наша команда вернулась в Футбольную национальную лигу, стала победителем первенства ФНЛ-2 в своей группе и сейчас держится в середине турнирной таблицы Первой лиги. Но мы можем ещё лучше.

Конечно же, нынешний руководитель клуба также сможет принять участие в отборе. Но дадим и другим кандидатам возможность себя проявить. Ассоциация приглашает жителей, болельщиков и профессиональное сообщество, кто чувствует в себе силы и желание, принять участие», — написал Евраев в телеграм-канале.